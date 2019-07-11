Только пять пляжей в Свердловской области безопасны для купания

В Свердловской области только пять пляжей признали безопасными для отдыха. По данным регионального управления МЧС, это три частных пляжах в Первоуральском городском округе: базы отдыха «Кемпинг» на пруду в поселке Хрустальном, санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» и база отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду. Также проверку прошел пляж санатория «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе и городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске.

В ведомстве обратили внимание, что купаться в других местах запрещено. «Только освидетельствованные пляжи являются безопасными для отдыхающих, так как там имеется спасательный пост с квалифицированными спасателями, ограждение зоны для купания, средства для спасения человека, телефонная связь, медицинский пост, дно проверено водолазами»,— пояснили в МЧС. По их данным, с мая 2019 года на свердловских водоемах утонули 17 человек, из них пятеро детей.

Ранее сообщалось, что, по данным Роспотребнадзора, на территории Свердловской области только один водоем пригоден для купания. Это озеро Щучье в Тавдинском городском округе. Остальные 67 мест не получили санитарно-эпидемиологическое заключение, купаться в них небезопасно.