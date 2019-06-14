Только один водоем в Свердловской области пригоден для купания

На территории Свердловской области только один водоем пригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, это озеро Щучье в Тавдинском городском округе. Остальные 67 мест не получили санитарно-эпидемиологическое заключение, купаться в них небезопасно.

Ранее минприроды разработало проект очистки семи водоемов в регионе до 2024 года. Объем финансирования превысит 1,2 млрд руб. В рамках национального проекта «Экология» в регионе планируется очистить Черноисточинское, Северское, Верхне-Сысертское, Верхне-Макаровское, Волчихинское, Верх-Исетское водохранилища и озеро Шарташ.