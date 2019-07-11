Минкульт РФ пока не согласовал передачу церкви Нижегородского острога РПЦ

Министерство культуры РФ и Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) еще не согласовали передачу тюремной церкви Нижегородского острога РПЦ, сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном управлении Росимущества.

Напомним, о планах РПЦ получить в собственность комплекс объекта культурного наследия федерального уровня – Нижегородского острога – сообщила градозащитница и активистка общественного движения «Спасград» Анна Давыдова. Со ссылкой на свои источники она подчеркнула, что Росимущество требует от АУИПИК, управляющего комплексом, начать передачу острога РПЦ и освободить помещения.

На это в Росимуществе заявили, что РПЦ не подавала заявок на весь комплекс острога и речь идет лишь о церкви. Поручений от федерального аппарата Росимущества по этому поводу в территориальное отделение не поступало.

Владимир Зубарев