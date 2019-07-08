Нижегородская епархия намерена получить в собственность храм на территории острога

Нижегородская епархия Русской православной церкви (РПЦ) опровергла информацию о намерении получить в собственность весь комплекс Нижегородского острога. По словам руководителя пресс-службы региональной епархии РПЦ Алексия Пестрецова, речь идет о передаче тюремной церкви.

«Никогда не было и речи о передачи всего комплекса Нижегородского острога Русской православной церкви. Это неверная информация. Речь идет о помещении тюремной церкви, о храме, который находился при остроге»,– цитирует господина Пестрецова ГТРК «Нижний Новгород».

О том, что РПЦ планирует получить в собственность Нижегородский острог, сообщила на своей странице в Facebook градозащитница и активистка общественного движения «Спасград» Анна Давыдова: «“Росимущество”, по неофициальной пока информации, требует от агентства по управлению памятников истории и культуры, которое размещается в Остроге, начать передачу комплекса РПЦ и освободить помещения. Указания получены с федерального уровня». Как отмечает госпожа Давыдова, здание острога уже отреставрировано.

Нижегородский острог – бывшая тюрьма, построенная в 1820-х годах на площади Свободы, является объектом культурного наследия. Реставрация зданий была проведена в 2009 году, после решено было использовать объект под офисные помещения.

Анастасия Еремина