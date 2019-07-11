На подготовку конкурса для разработчиков концепции набережной в Воронеже могут направить более 6,5 млн рублей

Власти Воронежской обрасти объявили конкурс на оказание услуг по организации и проведению открытого всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции развития территории набережной между Чернавским и ВОГРЭСовским мостами Воронежа максимальной стоимостью 6,6 млн руб., следует из данных госзакупок. При этом должны учитываться материалы комплексного градостроительного исследования территории Петровской набережной в городе, отмечено в документации. Рассмотрение заявок назначено на 6 августа 2019 года. Заказчиком выступает региональный департамент архитектуры и градостроительства.

Подробно о перспективах воронежской набережной в материале “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Ирина Лобанова