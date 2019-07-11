Воронежские депутаты поддержали зоозащитный законопроект

Депутаты воронежской облдумы в двух чтениях приняли региональный закон «Об ответственном обращении с животными…», внесенный губернатором Александром Гусевым. За его принятие проголосовал 41 депутат из 45. Документ предусматривает создание приютов за счет бюджета и жестко ограничивает ловцов бездомных животных, которые будут должны в работе «руководствоваться принципами нравственности и гуманности». В частности, их обяжут фиксировать работу на видео, не применять опасные для здоровья зверей методы, а большую часть отловленных животных выпускать обратно на улицы после стерилизации.

Подробнее о зоозащитном законе — в материале “Ъ-Черноземье” «Чтобы не гавкали»..

Ирина Лобанова, Александр Прытков