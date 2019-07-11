В Москве пройдут рейды против нелегальных таксистов

Рейды против нелегальных таксистов пройдут в Москве, сообщила агентству «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. По ее словам, проверки пройдут на основании жалоб жителей города. Депутат не уточнила, кто и на каких основаниях будет их проводить.

«Поступили жалобы на нелегальных таксистов. У меня лично — по району Люблино. Мы проводили совещание именно в районе Люблино с ГИБДД, с МВД, ЦОДД и представителями прочих структур для того, чтобы понять, как мы можем спрофилактировать эту ситуацию. Будем ходить в рейды»,— сказала госпожа Святенко.

По ее словам, подобные рейды будут регулярными и по всему городу. «Один раз сходили, всех разогнали, все разбежались, а через день опять все там же — так эффективности не будет»,— сказала председатель комиссии. Инна Святенко отметила, что если жалобы поступят из других районов Москвы, то и там пройдут рейды вместе с активистами «Безопасной столицы».