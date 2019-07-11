Спикер Госсовета не поддержал установку камер на избирательных участках в Татарстане

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил против установки видеокамер на избирательных участках во время выборов в Госсовет республики. «Мы твердо пришли к выводу, что лучше увеличить количество наблюдателей официально — от Общественной палаты и других до 20-25 человек на каждом избирательном участке»,— сказал он на сессии парламента. Спикер выразил уверенность, что «ни одна техника такую работу не выполнит, как подготовленный наблюдатель от политических партий, независимых депутатов»: «Я думаю это самый правильный подход».

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. Глава ЦИК республики Мидхат Шагиахметов заявил, что видеонаблюдение будет организовано лишь в зданиях территориальных комиссий, где голосование и подсчет голосов не ведется. Однако на самих избирательных участках веб-камер не будет из-за их дороговизны.

Вопрос об установке веб-камер на сессии Госсовета поднял депутат КПРФ Артем Прокофьев. «Сейчас видеонаблюдение есть на ЕГЭ в тех же школах, где проходят выборы. У нас у соседей в Башкортостане хотя бы в Уфе будет видеонаблюдение. У нас же нет»,— возмутился коммунист.

Подробнее о ситуации с веб-камерами на выборах в Госсовет Татарстана читайте в материале «Рустама Минниханова просят показать выборы».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”