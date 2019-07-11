Госсовет Татарстана не стал рассматривать законопроект о повышении компенсаций за аварийное жилье

Депутаты Госсовета отказались включать в повестку законопроект коммуниста Артема Прокофьева, которым предлагается увеличить компенсации за изымаемое аварийное жилье до 46 тыс. руб. за кв. м. Господин Прокофьев заявил о затягивании рассмотрения. Однако глава комитета по экономике Марат Галеев отметил, что законопроект «затрагивает интересы бюджета», в связи с чем необходимо заключение президента республики Рустама Минниханов. Председатель комитета подчеркнул, что необходимо еще время для подготовки проекта.

Спикер Госсовета пообещал, что законопроект будет рассмотрен осенью будущим составом Госсовета. Напомним, сегодня последнее заседание Госсовета текущего созыва. По итогам выборов 8 сентября будет сформирован новый состав парламента.

Подробнее о проблеме выкупной цены аварийного жилья в Татарстане читайте в материале «Аварийное жилье снесут по старым расценкам».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”