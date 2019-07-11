Rambler Group стала инвестором сериала про Остапа Бендера

Rambler Group Александра Мамута стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер», который снимут по мотивам романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщила «Ведомостям» директор по репертуарной стратегии и контенту холдинга Софья Квашилава. Главную роль в сериале сыграет Сергей Безруков.

По словам сотрудников нескольких медиакомпаний, господин Мамут несколько лет обсуждал с продюсерами возможность совместного создания фильмов и сериалов. Для Rambler Group это стало первым подобным проектом. Она стала вторым российским интернет-холдингом (после «Яндекса»), который производит свой контент.

Как отмечается, съемками занимается студия «Среда» Александра Цекало. Ее представитель сообщил, что Rambler Group полностью профинансирует проект. Бюджет проекта при этом намного превышает затраты на «Гоголя», но не уточняется, на сколько (каждая из восьми серий, по словам сотрудников «Газпром-медиа», обходилась в 25 млн руб).Сериал будет разбит на части, как это было с проектом «Гоголь». Первый из четырех эпизодов покажут в кинотеатрах в начале 2020 года.

Напомним, в августе исполнится 70 лет с того момента, как «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова запретили для печати. Ограничение, однако, продлилось недолго.

О том, как феномен литературных героев изучали ученые, — в материале “Ъ” «Остап Бендер как объект исследований».