ММК продолжает реконструкцию стана 2500

На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реконструкция стана 2500 горячей прокатки, которая позволит значительно улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить производительность агрегата с 4 до 5 млн тонн металлопроката в год.

Продолжается реконструкция здания листопрокатного цеха № 4, где располагается стан: производится замена кровли, построены новые помещения. К весне этого года были собраны две новые реверсивные клети агрегата, завершена их обвязка, подключены системы гидравлики и смазки к магистралям, произведена их промывка, завершены работы по устройству фундаментов перевалочных устройств, создан и пущен в эксплуатацию полигон по работе электрооборудования и средств автоматизации, смонтировано оборудование и кабельная продукция.

«В марте–апреле мы демонтировали четыре старые клети черновой группы, рольганги и ввели в работу две новые универсальные реверсивные клети, с вертикальными и горизонтальными валками, – рассказывает заместитель начальника ЛПЦ-4 по технологиям Александр Полунин. – Каждая клеть может работать автономно, у каждой – свой режим прокатки. Также запущены новые моталки № 7-8, позволяющие сматывать рулоны до 40 тонн из сляба до 10 метров, и транспортеры уборки рулонов № I и II. Это так называемая линия уборки рулонов. Примечательно, что с ее вводом рулоны теперь сматываются и отправляются на склады в горизонтальном положении, что исключает их дальнейшее повреждение при транспортировке».

По словам Полунина, в рамках реконструкции чистовой группы впервые будет установлен койл-бокс: это промежуточное перемоточное устройство, которое будет сматывать на высокой скорости раскат, идущий из черновой группы клетей, тут же разматывать на более низкой скорости и задавать другим концом в чистовую группу клетей. Эта технология позволит сохранять температуру раската и экономить электроэнергию при прокатке.

Генеральный подрядчик строительства – АО «Прокатмонтаж». Производителем основного технологического оборудования стана 2500 стал Новокраматорский машиностроительный завод (Украина). В феврале 2018 года ПАО «ММК» заключило контракт с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана. В рамках модернизации, в частности, будет усовершенствована автоматизированная система управления технологическим процессом агрегата.

Непрерывный широкополосный стан 2500 горячей прокатки работает на комбинате с декабря 1960 года. К его реконструкции ММК приступил в 2007 году. Реализация этого проекта позволит существенно расширить размерный и марочный сортамент стана и улучшить качество продукции. Масштабная реконструкция в цехе проходит в условиях действующего производства.