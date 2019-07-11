«Петербургская политика» оценила виртуальную кампанию врио главы Республики Алтай

Фонд «Петербургская политика» проанализировал виртуальные кампании действующих и исполняющих обязанности губернаторов, участвующих в сентябрьских выборах. Эксперты отнесли Instagram-аккаунт врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина к худшей категории.

По мнению «Петербургской политики», аккаунт господина Хорохордина «откровенно блеклый» и отличается простоватой речью. Фонд отметил, что на странице врио главы «нет следов избирательной кампании», зато информация на ней структурируется по районам, а также наблюдаются «попытки служб отвечать на комментарии». Сейчас на аккаунт подписаны 9,4 тыс. человек.

Фонд посчитал отличными аккаунты Радия Хабирова (Башкортостан), Александра Беглова (Санкт-Петербург), Алексея Текслера (Челябинская область), Андрея Чибиса (Мурманская область) и Валерия Лимаренко (Сахалин).

Напомним, в марте 2019 года президент России Владимир Путин назначил Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. До этого на протяжении 13 лет регион возглавлял Александр Бердников. В июне «Единая Россия» выдвинула господина Хорохордина на сентябрьские выборы главы республики.

Как эксперты оценивают аккаунты сибирских губернаторов — в материале “Ъ-Сибирь” «Не вся власть соцсетям»

Юлия Сасевич