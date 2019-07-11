Смотрите, кто пришёл

Александра Шеляхина, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Давайте начнем, друзья!» – громко с улыбкой начала практическое занятие по технике речи Арина Мороз. Выпускница актерского факультета ГИТИСа и факультета журналистики МГУ вместе с педагогом по сценической речи Ниной Амелиной поделились правилами ораторского мастерства. В первую очередь, Арина рассказала про «угол атаки» – идеальную аудиторию, на которой должен быть сфокусирован выступающий: ваша цель – общение с людьми, поиск контакта со всеми слушателями, а не с одним человеком, которого вы нашли глазами в зале. Арина посоветовала использовать в своей речи яркие фрагменты, а именно – задавать аудитории вопросы, которые смогут захватить их внимание. После теоретической части все, стоя в кругу, выполняли задания на внимание и концентрацию. А Нина Амелина проделала с нами ряд дыхательных упражнений и рассказала, как правильно «дышать животом». В конце занятия каждый слушатель выступил в роли оратора и за полторы минуты представил свою тему. После чего получил конструктивную критику и наставления от профессионалов. Главное, что нужно помнить, выступая перед большой аудиторией: не волноваться, говорить громко и ярко, держать речь в развитии, не забывать о тайминге, захватывать внимание всей аудитории и главное – задавать больше вопросов слушателям. Кстати, а вы умеете выступать на публике?»