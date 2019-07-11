Председатель СПЧ прокомментировал решение суда по оскорбительному посту в Instagram в адрес главы Удмуртии

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов назвал неадекватным применение так называемого "закона об оскорблении власти" за использование ненормативной лексики в обращении к главе Удмуртии Александру Бречалову. Его комментарий опубликован на официальном сайте СПЧ. Накануне стало известно, что молодой человек из Ижевска оштрафован Октябрьским районным судом города за оскорбительные высказывания с использованием нецензурной лексики в Instagram в адрес руководителя региона.

«Как мог судья не заметить, что этот закон наказывает за матерщину в адрес не всех государственных структур, а только органов, "осуществляющих государственную власть в Российской Федерации". В статье 11 Конституции РФ черным по белому написано, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской Федерации. Неужели здесь что-то может быть неясно? Конечно, материться вообще не полезно, как с точки зрения добрых нравов, так и с точки зрения закона. Не будем забывать, что нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, рассматривается в КоАП РФ как хулиганство. За нецензурную брань в СМИ тоже наказывают, хотя в этом вопросе ясно далеко не все. Но наказывать за матерщину в социальных сетях — значит пытаться извести комаров на болоте с помощью мухобойки. Надеюсь, что состоявшееся судебное постановление будет пересмотрено», — пояснил свою позицию господин Федотов.

Напомним, было установлено, что 15 мая житель Ижевска Даниил Фертиков на своей странице в Instagram опубликовал информацию, адресованную главе Удмуртии Александру Бречалову. Она содержала текст «с использованием ненормативной лексики, в котором молодой человек оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России», отметили в суде. Опубликованную фотографию набережной молодой человек сопроводил комментарием: «Ну что, готов вас расстроить, набережная закрыта. Скоро там появится знак, что заезд будет до 22:00. Сейчас там кирпич». На фотографии он отметил главу Удмуртии и добавил подпись с использованием нецензурной речи и оскорбления, предположив, что руководителю региона больше нечем заняться. Известно, что Даниил Фертиков является хоккеистом, выступал за глазовский клуб «Прогресс».

Суд назначил господину Фертикову административный штраф в размере 30 тыс. руб.