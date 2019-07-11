США планируют доставить на МКС солнечные батареи

Четыре новые солнечные батареи планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в 2021–2022 годах на грузовых кораблях Dragon для установки на американском сегменте станции, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. Солнечные батареи рулонного типа будут развернуты поверх существующих американских батарей. По словам источника, данный тип солнечных батарей был испытан на МКС в июне 2017 года.

Сейчас на американском сегменте МКС работают восемь солнечных батарей. Со временем эффективность их функционирования падает.

Ранее сообщалось, что выход в открытый космос с борта МКС по американской программе запланирован на 28 августа. В 2019 году космонавты NASA осуществили три выхода в открытый космос — два в марте, один в апреле.

Напомним, стоимость полета на пилотируемых кораблях «Союз» на МКС для космонавтов NASA выросла на 5%. В 2015 году NASA платило около $82 млн за место по контракту с «Роскосмосом».