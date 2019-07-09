Выход космонавтов США в отрытый космос с МКС планируется в августе

Следующий выход космонавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) состоится в конце лета, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. «Выход в открытый космос с борта МКС по американской программе запланирован на 28 августа»,— сказал он.

В 2019 году космонавты NASA осуществили три выхода в открытый космос — два в марте, один в апреле. В настоящее время на МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.

Напомним, стоимость полета на российских пилотируемых кораблях «Союз» на МКС для космонавтов NASA выросла на 5%. В 2015 году NASA платило около $82 млн за место по контракту с «Роскосмосом».