Медведчук ждет подвижек в деле Вышинского после выборов в Раду

Подвижки в вопросе освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могут произойти после выборов в Раду 21 июля, заявил «РИА Новости» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернется»,— ответил он на соответствующий вопрос.

Господин Медведчук сказал, что ситуация с нахождением господина Вышинского под стражей «стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением».

Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист арестован до 22 июля. Верховный суд Украины счел его арест законным.

На одно из заседаний по делу господина Вышинского приехала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она смогла пообщаться с ним в зале суда, спросив, что передать родным.

«Пусть держатся»,— ответил журналист, находившийся в стеклянной «клетке».