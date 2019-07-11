Минтранс сообщил о снижении доли неплательщиков на платных трассах до 1%

Доля водителей, которые не оплачивают проезд по платным дорогам России, сократилась с 8% до 1%. «Удалось значительно снизить — с 8% до 1% — неплательщиков сегодня на платных дорогах»,— сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков (цитата по ТАСС).

Он не уточнил, за счет чего снизился показатель. Господин Волков напомнил, что министерство подготовило законодательные изменения для введения бесконтактной системы взимания платы на платных трассах.

Напомним, правительство хочет ввести штрафы для автомобилистов, которые после введения системы free flow (свободный поток) не будут оплачивать проезд по платной дороге. Размер штрафа может доходить до 2,5 тыс. руб.

О тарифах на проезд читайте в публикации “Ъ” «Платные дороги перешли на летние цены».