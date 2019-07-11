Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) была создана по указу президента 30 июля 2004 года в рамках объединения Федеральной службы по технологическому надзору и Федеральной службы по атомному надзору. Включает 16 управлений, а также четыре подведомственные организации — ФБУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности», ФБУ «НТЦ "Энергобезопасность"», ФБУ «Учебно-методический кабинет», ФГБУ «Центр регистра ГТС». Число сотрудников составляет свыше 5,5 тыс. человек. Основной функцией ведомства является выработка и реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере технологической безопасности в основных отраслях промышленности (атомная, угольная, горнорудная, ТЭК, энергетика). Под надзором находится свыше 170 тыс. промышленных объектов РФ.