Акционеры «Рустави-2» отказались уволить гендиректора телеканала

Акционеры грузинского телеканала «Рустави-2» не поддержали требование одной из совладелиц Нино Нижарадзе уволить генерального директора Нику Гварамию. С таким предложением госпожа Нижарадзе выступила из-за скандала, разгоревшегося после того, как ведущий телеканала «Рустави-2» оскорбил президента России Владимира Путина в эфире своей программы.

«У меня сложилось впечатление, что доминантные держатели акций считают, что оскорбительный монолог ведущего телеканала Георгия Габуния поднял рейтинг телекомпании, поэтому говорить об увольнении гендиректора не надо»,— сообщил адвокат Нино Нижарадзе Гиоргий Кавлашвили (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужила массовая акция протеста в Тбилиси, которая началась во время визита российских депутатов, участвовавших в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил прямое авиасообщение с Грузией.

Эскалация конфликта продолжилась после выступления ведущего «Рустави-2» Георгия Габунии, который по-русски оскорбил президента России и его родителей. Телеведущего на два месяца отстранили от работы. Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Господин Путин, однако, эту инициативу не поддержал.

Подробности о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Поздно бить "Боржоми"».