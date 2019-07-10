Лондонский аэропорт Гатвик приостановил полеты из-за неполадок в диспетчерской

Лондонский аэропорт Гатвик до 21:00 (23:00 мск) не принимает рейсы из-за проблем с системами контроля у диспетчеров, сообщила администрация аэропорта. Проблема возникла около 17:00 (19:00 мск). Все рейсы перенаправлены в другие аэропорты.

«Из-за проблем в системах контроля воздушного движения на диспетчерской башне Гатвика все полеты приостановлены. Мы работаем вместе с разработчиками над тем, чтобы как можно скорее это исправить. Приносим свои извинения и просим связаться с вашей авиакомпанией перед тем, как отправляться в аэропорт этим вечером»,— говорится в сообщении на главной странице Гатвика.

По состоянию на 19:20 (21:20 мск) аэропорт Гатвик устранил все неполадки и вновь принимает рейсы.