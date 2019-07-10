В пензенской НКО нашли африканскую агентуру

Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский союз» оштрафован на 300 тыс. руб. за нарушения законодательства об иноагентах. Суд установил, что организация получала деньги от зарубежных партнеров, в частности ЮАР, вела на них «политическую деятельность», однако в реестр иноагентов по собственной инициативе включена не была. Руководство «Гражданского союза» намерено обжаловать решение суда, однако ликвидировать организацию пока не собирается. Оно намерено выполнить обязательства перед партнерами, соглашения с которыми заключены до 2020 года.

Пензенский фонд «Гражданский союз» оштрафован на 300 тыс. руб. Организация была признана виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ). По мнению пензенского управления Министерства юстиции, нарушения со стороны фонда заключались в том, что организация, получавшая иностранное финансирование и якобы занимавшаяся политической деятельностью, не зарегистрировалась в качестве «иностранного агента».

Пензенский фонд получал финансирование от Глобального фонда (Йоханнесбург, ЮАР), который поддерживает деятельность фондов местных сообществ по всему миру. На средства гранта в размере 1,25 млн руб. ($20 тыс.), который получил «Гражданский союз» в 2018 году, в Пензе был арендован и отремонтирован коворкинг «Клевер». В настоящее время в нем общественные организации и городские сообщества могут бесплатно проводить различные мероприятия.

Суд также установил, что «Гражданский союз» получал финансирование и от других иностранных компаний. Так, от британского благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» («CAF Россия») в 2016–2018 годах поступило 3,68 млн руб., в рамках русско-немецкого обмена в 2016 и 2017 годах — 399 тыс. и 41 тыс. руб. соответственно.

Коворкинг «Клевер» был открыт в 2018 году, осенью и зимой в нем состоялось несколько мероприятий. В их числе упоминается пятая отчетно-выборная конференция организации «Поколение нового времени», на которой присутствовали представители пензенского штаба Алексея Навального и организации «Другая Россия». Также там проходила «Школа местного самоуправления», где выступил руководитель признанной «нежелательной» организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

На средства «CAF Россия» реализуется проект «Дети войны: связь поколений», призванный поддержать пострадавших от фашизма в детстве жителей области.

Он рассчитан до 2020 года. В рамках русско-немецкого обмена проводится проект «Совместные действия НКО для устойчивого развития местных сообществ в период экономических и социальных кризисов».

К политической деятельности фонда также отнесено участие в мае прошлого года его исполнительного директора Олега Шарипкова в форуме ЕС—Россия в Болгарии, члены которого выступили против политических репрессий в отношении «отдельных граждан» России. В отчете есть указание, что сам господин Шарипков участвовал в акциях протеста, в частности против пенсионной реформы, которые проводились летом прошлого года.

«Гражданский союз» был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в мае этого года. Для организации это означает более частые проверки Минюста о расходовании средств, необходимость предоставлять сведения о персональном составе руководства и об аудиторской проверке.

Как следует из материалов проверки Минюста, фонд был основан в феврале 2002 года, его учредителями значатся Александр Сейнов, Юрий Артамонов, Николай Демерзов.

В «Гражданском союзе» намерены обжаловать назначенный судом штраф. Активисты также не считают свою деятельность «политической».

«Согласно закону "О некоммерческих организациях", благотворительная деятельность к политической не относится. Фонд никакую деятельность, кроме благотворительной, не ведет, значит, на него положения об НКО-иностранных агентах распространяться не могут»,— говорится в официальном комментарии фонда. Олег Шарипков утверждает, что признание фонда иноагентом стало результатом жалоб местного политолога, редактора портала The Penza Post Александра Тузова. По его словам, господин Тузов несколько лет пристально следил за деятельностью фонда и писал заявления в контролирующие органы.

Александр Тузов утверждает, что не писал никаких заявлений против «Гражданского союза». «Все началось с того, что господин Шарипков начал размещать у себя в соцсетях картинки недостойного содержания с изображением нашего президента и так далее. Я начал освещать его деятельность на своем сайте, чем, естественно, заинтересовались правоохранительные органы. По подследственности материалы попали в управление Минюста, которое, к удивлению многих, организовало внеплановую проверку деятельности организации, в результате которой и всплыло множество фактов. А политической деятельность организации признана не потому, что ее исполнительный директор ходил на митинги против пенсионной реформы, а за то, что в коворкинге собирались в том числе политические организации»,— уточнил Александр Тузов.

В настоящее время «Гражданский союз» организовал сбор средств для выплаты штрафа в 300 тыс. руб. По словам Олега Шарипкова, за первую ночь удалось собрать более 28 тыс. Фонд местного сообщества инициатив закрываться пока не собирается. «Мы рассматривали такой вариант, но в настоящее время считаем его для себя неприемлемым. У нас есть ряд проектов, сроком реализации которых является 2020 год. Мы исполним взятые на себя перед благотворителями обязательства»,— заверил он.

Марина Ковалева, Саратов