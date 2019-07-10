По Фрунзенскому радиусу запустили габаритный вагон

По пути от станции «Международная» до станции «Южная» («Шушары») строящегося Фрунзенского радиуса прошел габаритный вагон. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Как уточнили в КРТИ, перед началом обкатки по тоннелям пропускать габаритный вагон необходимо для подтверждения проходимости поездов, проверки наличия обязательных технических средств движения внутри тоннеля, а также оперативного устранения выявленных недостатков.

По результатам проверки комиссии, на новом участке Фрунзенского радиуса «негабаритных мест не обнаружено». Вторую часть пути проверят на следующей неделе.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что пробный поезд на Фрунзенском радиусе будет запущен 19 июля.