Боксер Чудинов встретится со Скуллой на титульном бое на Красной площади

Кубинец Уильям Скулла станет соперником российского боксера Федора Чудинова по титульному бою, который пройдет на Красной площади 22 июля, сообщил «РИА Новости» промоутер россиянина. В случае победы Чудинов получит пояс WBA Continental во втором среднем весе.
31-летний Федор Чудинов одержал 20 побед, 14 из которых нокаутом, и два поражения, на счету его соперника — 12 побед. Бой на Красной площади состоится в рамках Международного дня бокса.
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