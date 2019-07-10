ФТС России: нет оснований ужесточать контроль за грузинскими товарами

Федеральная таможенная служба России не видит причин для того, чтобы ужесточать контроль при ввозе в РФ грузинских товаров. «Никаких экономических санкций в отношении Грузии, грузинского бизнеса в РФ не введено, никаких распорядительных документов не имеется, поэтому нет никаких оснований для усиления контроля на грузинском направлении»,— сказал глава ФТС Владимир Булавин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Государственная дума выступила с предложением запретить ввоз грузинских вин и газированной воды в ответ на оскорбительную речь и мат ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес президента России Владимира Путина в эфире своей программы. Сам президент не поддержал инициативу Думы и заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».

Подробнее о перспективах развития отношений Москвы и Тбилиси читайте в материале “Ъ” «Поздно бить ''Боржоми''».