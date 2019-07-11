По долгу близости

Как стало известно “Ъ-Юг”, банк «Центр-инвест» потребовал взыскать задолженность обанкротившейся кондитерской фабрики «Мишкино» с близкой ей фирмы «РК-групп». Банк обратился в арбитраж с соответствующим иском на 719 млн руб., пояснив, что фирма является поручителем по просроченному кредиту, выданному фабрике в 2012 году. Уставный капитал ООО «РК-групп» составляет всего 10 тыс. руб., четыре года подряд в ее финансовых документах фиксируются убытки, а балансовые активы по итогам 2017 года оценены в 6,6 млн руб. По мнению экспертов, попытка «Центр-инвеста» взыскать заявленную сумму с «РК-групп» не имеет перспективы.



Арбитражный суд Ростовской области принял к производству заявление банка «Центр-инвест» о взыскании 719 млн руб. с ООО «РК-групп» (информация об этом опубликована в картотеке суда). Согласно материалам дела, в 2012 году эта фирма выступила поручителем по кредиту, который банк предоставил обанкротившейся кондитерской фабрике «Мишкино». Фабрика вернуть кредит не смогла, «РК-групп» своих обязательств поручителя не исполнила, в связи с чем «Центр-инвест» обратился в суд с требованием взыскать с фирмы указанную сумму.

Одновременно банк заявил ходатайство о принятии обеспечительной меры в виде наложения ареста на имущество «РК-групп» в пределах суммы иска. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, отметив, что проблемный кредит уже обеспечен залогом, который в свое время предоставила фабрика «Мишкино» (земельные участки, недвижимость, автотранспорт).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РК-групп» учреждено в 2011 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Как основной вид деятельности указана «торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями». Юридический адрес фирмы совпадает с адресом ООО «Кондитерская фабрика “Мишкино”» в хуторе Александровка в Аксайском районе. Учредителем и генеральным директором «РК-групп» является Сергей Шкалдык. В 2011 году он был гендиректором «Мишкино».

На просьбу “Ъ-Юг” прокомментировать отношения «РК-групп», «Мишкино» и «Центр-инвеста» Сергей Шкалдык ответил отказом. До владельца фабрики «Мишкино» Сергея Рызенко вчера дозвониться не удалось. В банке «Центр-инвест» от комментариев отказались.

Примечательно, что начиная с 2014 года ООО «РК-групп» ежегодно фиксировала чистый убыток, по итогам 2017 года он составил 100 тыс. руб. при выручке 346 тыс. руб. (более свежих данных в системе «СПАРК-Интерфакс» в настоящее время нет). В 2013 году балансовые активы фирмы превышали 305 млн руб., однако далее они ежегодно снижались, составив на конец 2017 года всего 6,6 млн руб.

«В такой ситуации возникает вопрос, как поручителем по кредиту с такой суммой могла выступать такая компания. Основную деятельность компания не ведет, в течение последних лет отражает убытки. Финансовое положение неудовлетворительное. На основании нашего опыта работы с проблемными долгами можно заключить, что взыскать с “РК-групп” деньги или активы, эквивалентные долгу, невозможно»,— говорит генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что требование «Центр-инвеста» к «РК-групп» носит формальный характер. «Могу предположить, что подача иска с требованиями на 0,7 млрд руб. не несет в себе цели взыскания. Думаю, что банк осознает бесперспективность взыскания и не строит иллюзий. Делает он это лишь для соблюдения требований ЦБ РФ, то есть чтобы предпринять все меры по взысканию задолженности, а потом с чистым сердцем признать долг невозвратным и списать его в убытки»,— поясняет Дмитрий Клеточкин.

Ранее “Ъ-Юг” сообщал, что банк «Центр-инвест» в рамках дела о банкротстве фабрики «Мишкино» заявил требование о включении в реестр кредиторов задолженности по двум кредитам на общую сумму 2,1 млрд руб.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была построена в поселке Александровка Аксайского района. С 2013 года предприятие начало выпускать восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис в сахаре, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», объем производства составлял более 60 тыс. т продукции в год. Согласно данным Kartoteka.ru, в 2017 году выручка ООО «Кондитерская фабрика “Мишкино”» составила 1,08 млрд руб., чистый убыток — 567,1 млн руб. Иск о банкротстве предприятия, поданный одним из его поставщиков, был принят к производству в марте 2019 года. В мае в компании арбитраж ввел процедуру наблюдения.

Вадим Водолазов