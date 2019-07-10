«Морской базис» построит в Ленобласти завод по разведению рыбы за 4 млрд рублей

АО «Лизинговая компания "Морской базис"» вложит 4 млрд рублей в строительство комплекса по разведению рыбы в установках закрытого водоснабжения в Ломоносовском районе Ленобласти. Соответствующее соглашение компания подписала с заместителем председателя правительства Ленинградской области Олегом Малащенко.

Как сообщил “Ъ-СПб” генеральный директор «Морского базиса» Николай Пучков, мощность нового предприятия составит 8,6 тыс. тонн продукции в год. Инвестор планирует выращивать радужную форель, осетра, белугу, клариевого сома и тиляпию. «Будем поставлять охлажденные тушки, филе, а также рыбные консервы, колбасы и сосиски»,— уточнил господин Пучков.

Приступить к строительству комплекса «Морской базис» рассчитывает в конце 2019 года, завершить работы — в 2021 году. Продукцию планируют поставлять в Петербург и Ленобласть.

Ольга Кантемирова