Расписание недели

Фото: Nicolas Descoteaux

спектакль

Семь притоков реки Ота

«Геликон-опера»

Самое монументальное событие гастрольной афиши года — специально для Чеховского фестиваля Робер Лепаж восстановил свою постановку 1994 года, посвященную катастрофам ХХ века. Тема эпическая — соответственно, спектакль идет семь часов. Антрактов в нем, правда, целых четыре, один из них длится 40 минут, так что в перерыве между катастрофами можно выпить кофе на Большой Никитской, благо вокруг «Геликон-оперы» это сделать несложно.

Фото: Анастасия Макарычева, Коммерсантъ

фестиваль

Нашествие

Большое Завидово, Тверская область

Долгое время хедлайнером главного фестиваля русского рока было Министерство обороны. Присутствие выставки военной техники на «Нашествии» в СМИ обсуждали гораздо активнее, нежели выступления конкретных музыкантов. В этом году в качестве партнера «Нашествия» МО сменил «Роскосмос» — по духу, хотелось бы верить, гораздо более рок-н-ролльная структура. А в хедлайнерах — давно не появлявшиеся на здешних подмостках «Аквариум» и «Мумий Тролль».

Фото: Lucas Jackson/Reuters

концерт

Эд Ширан

«Открытие Арена»

После того как в 2017 году вышла песня «Shape Of You», молодой британский сонграйтер Эд Ширан стал абсолютной звездой даже в России, где его долгое время недооценивали. Живьем он дебютирует в Москве сразу на стадионе, и всем интересны не только песни, но и сам формат: парень с гитарой против 40 000 зрителей. На разогреве — далеко не последние герои поп-сцены Джеймс Бей и Зара Ларссон.

Фото: BBC Films

фильм

Извините, мы вас не застали

Двор института «Стрелка»

В программе IV Strelka Film Festival, где состоится несколько российских премьер фильмов-участников ведущих мировых кинофестивалей, будет показан и новый фильм Кена Лоуча. Лента 83-летнего британского классика была представлена в основном конкурсе Канна, но осталась без призов — впрочем, для Лоуча, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви», как и для его зрителей, этот факт едва ли имеет значение. Новый фильм показал, что Лоуч остается верен себе, полон сил и актуален как никогда.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: Роман Сердюков / предоставлено Электротеатром «Станиславский»

фильм

Сфера

Электротеатр «Станиславский»

Второй фильм монтажной дилогии 30-летнего режиссера Клима Козинского, уверенно дебютировавшего в 2017 году экспериментальным фильмом-комиксом про философов «Тетраграмматон». «Сфера», как и предшествующий ей «Жанр», основана на грандиозном репетиционном видеоархиве Бориса Юхананова, у которого Козинский учился в Мастерской индивидуальной режиссуры. Но если «Жанр» выхватывал из десятилетнего опыта репетиций проекта «Сад» несколько дней в августе 1991 года, парадоксальным образом синхронизируя исторические события с репетиционным процессом, то в основу «Сферы» положены самые первые — лета 1987 года — репетиции «Сада» в подмосковном Кратово.

Фото: Музеи Московского Кремля

выставка

Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля

Музеи Московского Кремля, выставочный зал Успенской звонницы, выставочный зал Патриаршего дворца

Примерное времАлмазные шапки братьев-соправителей Ивана и Петра Алексеевичей, корона Анны Иоанновны, чернильный прибор Екатерины II, икона «София Премудрость Божия» первой половины XV века и прочие государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, шпалеры, церковное шитье, храмовая утварь — выставка демонстрирует не столько музейное богатство Кремля, сколько мастерство кремлевских реставраторов, побеждающих всевозможные напасти, поражающие дерево, бумагу, металл и ткани, а вместе с напастями — само время. Мультимедийная программа покажет работу реставраторов в подробностях.

выставка

Примерное время ожидания

Музей Вадима Сидура

Куратор Мария Сарычева полагает, что режим ожидания — автобуса на остановке, ответа в чате, конца рабочего дня или дня зарплаты — может быть не только источником бесконечных фрустраций, но и поводом к творческому переосмыслению коллективных практик повседневности. С ней солидарна международная команда художников: Бермет Борубаева и Полина Никитина, Юлия Косульникова, Милда Янушевичюте, Екатерина Шелганова, Юзеф Робаковский, Ротем Волк и Алиса Олева.

Фото: Ильзе Рупперт

выставка

Гениальные диЛЛетанты

Центр творческих индустрий «Фабрика»

Фестиваль Geniale Dilletanten (с намеренной орфографической ошибкой в названии), прошедший в 1981-м на арене «Темподром» у самой Берлинский стены, дал имя целой эпохе — эпохе немецкой (контр)культуры 1980-х, накануне объединения Германий. Эпохе независимого кино, снятого на 8-миллиметровую пленку, и независимых кассетных лейблов, фэнзинов и стихийных выставок, уличного искусства и А.Р. Пенка, андерграундных клубов и подпольных галерей. Эпохе Einstuerzende Neubauten, Deutsch Amerikanische Freundschaft (D.A.F.), Freiwillige Selbstkontrolle (F.S.K.), Mania D, Palais Schaumburg, Der Plan, Die Toedliche Doris, Ornament und Verbrechen — когда музыка заговорила по-немецки. Эпохе «Неба над Берлином». Выставка, сделанная мюнхенским отделением Гёте-института в 2015 году, объездила полмира и наконец добралась до Москвы.

Фото: предоставлено пресс-службой галереи

выставка

ТАБУ: Территория авангарда. Большой Урал

Галерея «На Шаболовке»

Выставка, показанная в Екатеринбурге как спецпроект 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства и в Иваново как часть фестиваля «Первая фабрика авангарда», гостит в Москве. Конструктивистская архитектура Свердловска, Магнитогорска, Челябинска, Перми, Краснокамска и Нижнего Тагила — в архивных и современных фотографиях, дневниковых записях и художественных текстах. Застывшая музыка первой пятилетки.

Фото: FarmLore Films

фестиваль

Eat Film Festival

Летний кинотеатр Garage Screen, «Каро 11 Октябрь», Центральный рынок, особняк «Рихтер»

Летний фестиваль о гастрономической культуре организован командой Beat Film Festival. В первую очередь в программе, конечно, кино — документальные фильмы о рамене, суси и халапеньо, конкурсах бариста и буднях суси-мастеров. Но еще и поп-ап-ужины, обсуждение гендерных проблем ресторанной кухни, суси-феминизма и бережного потребления и кулинарные баттлы.

Фото: предоставлено МСИ «Гараж»

фильм

И придет огонь

Летний кинотеатр Garage Screen

Российская премьера фильма Оливера Лаша, получившего в этом году приз жюри в каннском конкурсе «Особый взгляд». На московскую премьеру приедет сам режиссер — молодого галисийца, представившего третий подряд фильм в Канне, сравнивают с Рейгадасом, Маликом и Тарковским.

Подробнее — Ксения Рождественкая

Фото: Экспонента

фильм

Видок: Охотник на призраков



Очередная экранизация приключений Эжен-Франсуа Видока, бывшего преступника, ставшего первым начальником Главного управления национальной безопасности Франции и считающегося основателем мирового криминального сыска. В роли Видока — Венсан Кассель.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: Capella Film

Офелия



Феминистская версия «Гамлета», поставленная австралийкой Клэр Маккарти с Дейзи Ридли (Рей из «Звездных войн») в заглавной роли (компанию ей составляют Наоми Уоттс — Гертруда, и Клайв Оуэн — Клавдий). Впрочем, Шекспир тут не только переосмыслен гендерно, а в целом дополнен и исправлен: действие начинается за шесть лет до явления призрака отца Гамлета, а заканчивается совсем не так, как в пьесе. «Офелия» воодушевила публику «Сандэнса», где состоялась ее премьера, но ничем не впечатлила жюри Московского кинофестиваля, в конкурсе которого фильм оказался в этом году.

Фото: Маурис Филм

фильм

Белоснежка. Сказка для взрослых



Эротическая фантазия на тему «Белоснежки», снятая Анн Фонтен («Коко до Шанель»), в которой Белоснежка (Лу де Лааж) не без помощи семерых гномов превращается в Эмманюэль, освобождая свою сказочную чувственность. Да, еще в роли ревнивой мачехи — Изабель Юппер.

Фото: Fox 2000 Pictures

фильм

Бойцовский клуб



Редко какой фильм настолько соответствует мало что объясняющему определению «культовый», но это именно тот случай. Вышедший через три года после публикации одноименного романа Чака Паланика, он провалился в американском прокате, получил оскорбительную номинацию на «Оскар» за лучший монтаж звука и спровоцировал полемику о насилии на экране, какой не бывало со времен кубриковского «Заводного апельсина». Но во многом благодаря этому скандалу картина обрела поклонников по всему миру и в итоге стала лидером видеопродаж. По прошествии 20 лет «Бойцовский клуб» остается самым известным фильмом Дэвида Финчера, едва ли не лучшей ролью Брэда Питта и, пожалуй, главным высказыванием о конце 1990-х.

Фото: MGM, AP

фильм

Паваротти



Третий документальный фильм Рона Ховарда («Игры разума», «Фрост против Никсона») о музыкантах после «Сделано в Америке» про рэпера Джей-Зи и «The Beatles: Восемь дней в неделю». Байопик самого известного тенора второй половины XX века основан на множестве уникальных архивных материалов (специально для фильма были отреставрированы ранние записи Паваротти), а также на многочисленных интервью с теми, кто его знал и любил. Но главное достоинство фильма Ховарда в том, что ему каким-то загадочным образом удается увлечь зрителя историей Паваротти, которая, кажется, подходит для этого меньше всего: сын пекаря, ставший мировой звездой и собирающий стадионы, остается на экране обыкновенным человеком с необыкновенным даром, которым он щедро делится с миром.

Фото: RFG Distribution

фильм

Робот 2.0



Научно-фантастическая комедия, сиквел индийского фильма Шанмугама Шанкара 2010 года с Раджникантом в главной роли, ставшего самым дорогим и самым кассовым в истории Колливуда. В оригинальном фильме суперробот Читти (Раджникант), вдобавок к своим суперспособностям получивший возможность чувствовать, сначала возненавидел людей, затем полюбил, и, наконец, самоликвидировался. В новой части Читти придется воскреснуть, чтобы сразиться со злом, которое угрожает человечеству,— странным птицеподобным монстром, который, во-первых, отобрал у людей смартфоны, а во-вторых, начал с их помощью уничтожать мир.

Фото: Agat Films & Cie; Canal+

фильм

Вилла

«Пионер» в «Музеоне»

На фестивале «Французские каникулы» в летнем «Пионере» состоится российская премьера фильма «Вилла» француза Робера Гедигяна — не заполонившее все болтливое парижское кино, а искреннее, печальное и оптимистическое высказывание о жизни, смерти, обществе и людях.

Подробнее — Михаил Трофименков