Расписание недели

спектакль
Семь притоков реки Ота
«Геликон-опера» 19, 20, 21 июля, 14.00
Самое монументальное событие гастрольной афиши года — специально для Чеховского фестиваля Робер Лепаж восстановил свою постановку 1994 года, посвященную катастрофам ХХ века. Тема эпическая — соответственно, спектакль идет семь часов. Антрактов в нем, правда, целых четыре, один из них длится 40 минут, так что в перерыве между катастрофами можно выпить кофе на Большой Никитской, благо вокруг «Геликон-оперы» это сделать несложно.
фестиваль
Нашествие
Большое Завидово, Тверская область 19–21 июля
Долгое время хедлайнером главного фестиваля русского рока было Министерство обороны. Присутствие выставки военной техники на «Нашествии» в СМИ обсуждали гораздо активнее, нежели выступления конкретных музыкантов. В этом году в качестве партнера «Нашествия» МО сменил «Роскосмос» — по духу, хотелось бы верить, гораздо более рок-н-ролльная структура. А в хедлайнерах — давно не появлявшиеся на здешних подмостках «Аквариум» и «Мумий Тролль».
концерт
Эд Ширан
«Открытие Арена» 19 июля, 18.30
После того как в 2017 году вышла песня «Shape Of You», молодой британский сонграйтер Эд Ширан стал абсолютной звездой даже в России, где его долгое время недооценивали. Живьем он дебютирует в Москве сразу на стадионе, и всем интересны не только песни, но и сам формат: парень с гитарой против 40 000 зрителей. На разогреве — далеко не последние герои поп-сцены Джеймс Бей и Зара Ларссон.
фильм
Извините, мы вас не застали
Двор института «Стрелка» 21 июля, 21.45
В программе IV Strelka Film Festival, где состоится несколько российских премьер фильмов-участников ведущих мировых кинофестивалей, будет показан и новый фильм Кена Лоуча. Лента 83-летнего британского классика была представлена в основном конкурсе Канна, но осталась без призов — впрочем, для Лоуча, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви», как и для его зрителей, этот факт едва ли имеет значение. Новый фильм показал, что Лоуч остается верен себе, полон сил и актуален как никогда.
фильм
Сфера
Электротеатр «Станиславский» 22 июля, 21.00
Второй фильм монтажной дилогии 30-летнего режиссера Клима Козинского, уверенно дебютировавшего в 2017 году экспериментальным фильмом-комиксом про философов «Тетраграмматон». «Сфера», как и предшествующий ей «Жанр», основана на грандиозном репетиционном видеоархиве Бориса Юхананова, у которого Козинский учился в Мастерской индивидуальной режиссуры. Но если «Жанр» выхватывал из десятилетнего опыта репетиций проекта «Сад» несколько дней в августе 1991 года, парадоксальным образом синхронизируя исторические события с репетиционным процессом, то в основу «Сферы» положены самые первые — лета 1987 года — репетиции «Сада» в подмосковном Кратово.
выставка
Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
Музеи Московского Кремля, выставочный зал Успенской звонницы, выставочный зал Патриаршего дворца до 13 октября
Примерное времАлмазные шапки братьев-соправителей Ивана и Петра Алексеевичей, корона Анны Иоанновны, чернильный прибор Екатерины II, икона «София Премудрость Божия» первой половины XV века и прочие государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, шпалеры, церковное шитье, храмовая утварь — выставка демонстрирует не столько музейное богатство Кремля, сколько мастерство кремлевских реставраторов, побеждающих всевозможные напасти, поражающие дерево, бумагу, металл и ткани, а вместе с напастями — само время. Мультимедийная программа покажет работу реставраторов в подробностях.
выставка
Примерное время ожидания
Музей Вадима Сидура до 4 августа
Куратор Мария Сарычева полагает, что режим ожидания — автобуса на остановке, ответа в чате, конца рабочего дня или дня зарплаты — может быть не только источником бесконечных фрустраций, но и поводом к творческому переосмыслению коллективных практик повседневности. С ней солидарна международная команда художников: Бермет Борубаева и Полина Никитина, Юлия Косульникова, Милда Янушевичюте, Екатерина Шелганова, Юзеф Робаковский, Ротем Волк и Алиса Олева.
выставка
Гениальные диЛЛетанты
Центр творческих индустрий «Фабрика» до 18 августа
Фестиваль Geniale Dilletanten (с намеренной орфографической ошибкой в названии), прошедший в 1981-м на арене «Темподром» у самой Берлинский стены, дал имя целой эпохе — эпохе немецкой (контр)культуры 1980-х, накануне объединения Германий. Эпохе независимого кино, снятого на 8-миллиметровую пленку, и независимых кассетных лейблов, фэнзинов и стихийных выставок, уличного искусства и А.Р. Пенка, андерграундных клубов и подпольных галерей. Эпохе Einstuerzende Neubauten, Deutsch Amerikanische Freundschaft (D.A.F.), Freiwillige Selbstkontrolle (F.S.K.), Mania D, Palais Schaumburg, Der Plan, Die Toedliche Doris, Ornament und Verbrechen — когда музыка заговорила по-немецки. Эпохе «Неба над Берлином». Выставка, сделанная мюнхенским отделением Гёте-института в 2015 году, объездила полмира и наконец добралась до Москвы.
выставка
ТАБУ: Территория авангарда. Большой Урал
Галерея «На Шаболовке» до 18 августа
Выставка, показанная в Екатеринбурге как спецпроект 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства и в Иваново как часть фестиваля «Первая фабрика авангарда», гостит в Москве. Конструктивистская архитектура Свердловска, Магнитогорска, Челябинска, Перми, Краснокамска и Нижнего Тагила — в архивных и современных фотографиях, дневниковых записях и художественных текстах. Застывшая музыка первой пятилетки.
фестиваль
Eat Film Festival
Летний кинотеатр Garage Screen, «Каро 11 Октябрь», Центральный рынок, особняк «Рихтер» 24–30 июля
Летний фестиваль о гастрономической культуре организован командой Beat Film Festival. В первую очередь в программе, конечно, кино — документальные фильмы о рамене, суси и халапеньо, конкурсах бариста и буднях суси-мастеров. Но еще и поп-ап-ужины, обсуждение гендерных проблем ресторанной кухни, суси-феминизма и бережного потребления и кулинарные баттлы.
фильм
И придет огонь
Летний кинотеатр Garage Screen 24 июля, 21.30
Российская премьера фильма Оливера Лаша, получившего в этом году приз жюри в каннском конкурсе «Особый взгляд». На московскую премьеру приедет сам режиссер — молодого галисийца, представившего третий подряд фильм в Канне, сравнивают с Рейгадасом, Маликом и Тарковским.
Подробнее — Ксения Рождественкая
фильм
Видок: Охотник на призраков
с 25 июля
Очередная экранизация приключений Эжен-Франсуа Видока, бывшего преступника, ставшего первым начальником Главного управления национальной безопасности Франции и считающегося основателем мирового криминального сыска. В роли Видока — Венсан Кассель.
Подробнее — Михаил Трофименков
Офелия
с 25 июля
Феминистская версия «Гамлета», поставленная австралийкой Клэр Маккарти с Дейзи Ридли (Рей из «Звездных войн») в заглавной роли (компанию ей составляют Наоми Уоттс — Гертруда, и Клайв Оуэн — Клавдий). Впрочем, Шекспир тут не только переосмыслен гендерно, а в целом дополнен и исправлен: действие начинается за шесть лет до явления призрака отца Гамлета, а заканчивается совсем не так, как в пьесе. «Офелия» воодушевила публику «Сандэнса», где состоялась ее премьера, но ничем не впечатлила жюри Московского кинофестиваля, в конкурсе которого фильм оказался в этом году.
фильм
Белоснежка. Сказка для взрослых
с 25 июля
Эротическая фантазия на тему «Белоснежки», снятая Анн Фонтен («Коко до Шанель»), в которой Белоснежка (Лу де Лааж) не без помощи семерых гномов превращается в Эмманюэль, освобождая свою сказочную чувственность. Да, еще в роли ревнивой мачехи — Изабель Юппер.
фильм
Бойцовский клуб
с 25 июля
Редко какой фильм настолько соответствует мало что объясняющему определению «культовый», но это именно тот случай. Вышедший через три года после публикации одноименного романа Чака Паланика, он провалился в американском прокате, получил оскорбительную номинацию на «Оскар» за лучший монтаж звука и спровоцировал полемику о насилии на экране, какой не бывало со времен кубриковского «Заводного апельсина». Но во многом благодаря этому скандалу картина обрела поклонников по всему миру и в итоге стала лидером видеопродаж. По прошествии 20 лет «Бойцовский клуб» остается самым известным фильмом Дэвида Финчера, едва ли не лучшей ролью Брэда Питта и, пожалуй, главным высказыванием о конце 1990-х.
фильм
Паваротти
с 25 июля
Третий документальный фильм Рона Ховарда («Игры разума», «Фрост против Никсона») о музыкантах после «Сделано в Америке» про рэпера Джей-Зи и «The Beatles: Восемь дней в неделю». Байопик самого известного тенора второй половины XX века основан на множестве уникальных архивных материалов (специально для фильма были отреставрированы ранние записи Паваротти), а также на многочисленных интервью с теми, кто его знал и любил. Но главное достоинство фильма Ховарда в том, что ему каким-то загадочным образом удается увлечь зрителя историей Паваротти, которая, кажется, подходит для этого меньше всего: сын пекаря, ставший мировой звездой и собирающий стадионы, остается на экране обыкновенным человеком с необыкновенным даром, которым он щедро делится с миром.
фильм
Робот 2.0
с 25 июля
Научно-фантастическая комедия, сиквел индийского фильма Шанмугама Шанкара 2010 года с Раджникантом в главной роли, ставшего самым дорогим и самым кассовым в истории Колливуда. В оригинальном фильме суперробот Читти (Раджникант), вдобавок к своим суперспособностям получивший возможность чувствовать, сначала возненавидел людей, затем полюбил, и, наконец, самоликвидировался. В новой части Читти придется воскреснуть, чтобы сразиться со злом, которое угрожает человечеству,— странным птицеподобным монстром, который, во-первых, отобрал у людей смартфоны, а во-вторых, начал с их помощью уничтожать мир.
фильм
Вилла
«Пионер» в «Музеоне» 25 июля, 21.30
На фестивале «Французские каникулы» в летнем «Пионере» состоится российская премьера фильма «Вилла» француза Робера Гедигяна — не заполонившее все болтливое парижское кино, а искреннее, печальное и оптимистическое высказывание о жизни, смерти, обществе и людях.
Подробнее — Михаил Трофименков