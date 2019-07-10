Начинающим инвесторам закрывают зарубежный рынок

Центробанк хочет запретить россиянам покупать акции зарубежных компаний. Ограничение коснется так называемых «особо защищенных неквалифицированных инвесторов», то есть всех, кто вложил в фондовый рынок меньше 400 тыс. руб. Такие люди смогут покупать лишь самые надежные российские бумаги. Этими ограничениями Центробанк намерен защитить граждан от рискованных операций. Однако ведущие брокеры выступают против нововведений. Они неоднократно просили ЦБ смягчить правила, но регулятор дал понять, что менять позицию не намерен.

При этом риск вложений в иностранные акции может быть даже меньше, чем в российские, отметил преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Николай Корженевский: «Это надуманная опасность, потому что Россия относится к развивающимся рынкам и по определению является площадкой с большим уровнем риска. Разумеется, давать доступ к финансовым инструментам развитых рынков было бы логично с учетом того, что базовый выбор априори состоит из достаточно волатильных и менее ликвидных акций. Но здесь действуют еще и из практических соображений: в нынешнем мире совершенно бесполезно пытаться кого-то отсечь или принудительно направить на какие-то рынки. У иностранного брокера можно очень быстро открыть счет и получить доступ к любым площадкам, к которым вы хотите, тем более что даже некоторые крупные западные участники теперь предоставляют доступ к российским рынкам.

Если человек хочет инвестировать в западные акции, то он, конечно, сможет это сделать, но часть бизнеса у отечественных брокеров и финансового рынка заберут».

Слишком жесткие ограничения для инвесторов могут им даже навредить, рассказал «Ъ FM» президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «Особо защищаемых категорий, к которым будут относиться инвесторы с суммой депозита меньше 400 тыс. руб., уже сейчас на рынке практически 70%. Эти вкладчики теряют доступ к огромному количеству инструментов, прежде всего, к иностранным ценным бумагам, соответственно, у них будет очень немного возможностей для диверсификации своих портфелей, они не смогут хеджировать, защищаться от валютных рисков и много чего другого. Так что, с одной стороны, инвесторов урезают в правах, и они теряют возможности, с другой — рынок тоже остается в минусе, потому что обороты по широкому кругу инструментов сократятся за счет того, что они будут недоступны для ОЗК. Предложений в письме достаточно много, но ключевое из них, на мой взгляд, — это разрешение работать с бумагами за пределами первого и второго списка, в частности, с акциями крупнейших мировых корпораций.

Второй значимый аспект — существенное урезание возможностей инвестсоветников. Изначально предполагалось, что неквалифицированный инвестор, получив рекомендацию, может прийти к брокеру и сказать об этом. А тот, в свою очередь, будет иметь право дать ему доступ даже к тем бумагам, которые не подходят по категории. Регулятор от этого тоже решил отказаться, в результате чего инвестсоветник становится бесполезным, потому что вы приходите к нему, получаете рекомендации, идете к брокеру, и выясняется, что он вам ничем помочь не может, так как вы вложили в фондовый рынок меньше 400 тыс. руб. Другой парадокс — нельзя будет покупать иностранные бумаги и внебиржевые деривативы, но зато можно будет купить индивидуальное страхование жизни, в которое, как правило, зашито все то же самое. Таких противоречий может возникнуть очень много в результате принятия закона в текущей редакции».

В Центробанке «Ъ FM» рассказали, что брокер должен предлагать особо защищаемым клиентам только наиболее понятные и надежные инструменты. Однако если инвестор все же захочет рискнуть, то сможет пройти тестирование и купить нужные бумаги. При этом при приобретении сложных инструментов на сумму до 50 тыс. руб. в год можно обойтись без экзамена. Большинству россиян действительно не хватает опыта торговли на бирже и существующие ограничения не могут уберечь их от риска, считает директор компании «Юридические и финансовые креативные решения» Юрий Брисов: «Участие на бирже для многих физических лиц России — достаточно новый вид финансовой активности, поэтому определенный уровень защиты вполне объясним. Наверное, разделение на простых и профессиональных квалифицированных инвесторов может вызывать сомнения. Однако выделять особо защищенных неквалифицированных и простых неквалифицированных все-таки имеет смысл, по крайней мере, на первом этапе развития биржевых отношений в текущие несколько лет. Если рынок почувствует, что ограничение по суммам для участников некомфортно, мошеннических схем не так много, а неподготовленные инвесторы нечасто теряют средства, в принципе есть возможность снять определенные заслоны и допустить граждан к каким-то более рисковым активам. Я думаю, рынок сам себя скорректирует».

Законопроект о новых ограничениях для участников рынка прошел первое чтение в Госдуме. Дата второго чтения неизвестна.

Сергей Гусев