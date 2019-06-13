«Буше» планирует открыть 50 раменных в Петербурге и Москве

Петербургская кондитерская сеть «Буше» намерена в ближайшие пять лет открыть в городе 50 раменных, а также выйти в регионы с франшизой. Первая раменная под названием Chou Do откроется 1 июля в ТРК «Сити Молл», сообщили в компании.

Сеть раменных планируют активно развивать в Петербурге и Москве. Начав с фудмаркетов, вскоре Chou Do появятся в бизнес-центрах. Как пояснили в «Буше», отдельные флагманские заведения будут открыты на главных улицах и проспектах. Инвестиции в расширение сети в компании не уточняют.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сеть «Буше» инвестирует €500 тыс. в выход на рынок Голландии, открыв кафе в Амстердаме.