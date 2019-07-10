Первая ракетка мира Джокович вышел в полуфинал Wimbledon

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл в четвертьфинале Wimbledon Давида Гоффена из Бельгии и обеспечил себе выход в полуфинал. Матч завершился со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

За выход в финал турнира Большого шлема четырехкратный победитель Wimbledon 32-летний Джокович поспорит с испанцем Роберто Баутистой Агутом, обыгравшим аргентинца Гуидо Пелью.

Wimbledon является одним из четырех турниров Большого шлема. Его призовой фонд в этом году составляет 2,35 млн. В 2018 году победителем Wimbledon стал Новак Джокович. По состоянию на сентябрь 2018 года сербский спортсмен—победитель 75 турниров ATP занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых.