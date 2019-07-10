«Альфа-банк готов финансировать различные виды сделок в рыбной отрасли»

Какова инвестиционная привлекательность рыбной промышленности? Насколько активно ее кредитуют банки? И что актуально для участников рынка? На эти вопросы экономическому обозревателю «Ъ FM» Олегу Богданову ответил директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Чулак.

— Андрей, мы сегодня говорим о рыбной отрасли. Сейчас, когда банки занимаются достаточно активно розничным кредитованием, корпоративный сегмент немного ушел в тень, и рыбная промышленность в этом смысле достаточно интересна. Как вы оцениваете ее инвестиционную привлекательность?

— Альфа-банк представлен во всех сегментах финансового рынка, включая розничный, но корпоративный банк - большая и значимая часть нашего бизнеса. В том числе, мы активно финансируем агропромышленный комплекс и рыбную отрасль. Поэтому сегодня Альфа-банк принимает участие в большой выставке Seafood Expo, которая проходит в Санкт-Петербурге.

— Каков объем вашего кредитного портфеля в этих отраслях?

— Портфель Альфа-банка в агропромышленном комплексе - порядка $3 млрд. В рыбной отрасли - около $500 млн, при этом у нас накоплен более чем 7-летний опыт.

— В последние годы государство поддерживает агропромышленный сектор при помощи программы льготного кредитования, вы в этом участвуете?

— Все верно, государство субсидирует часть ставки по кредитам. И, соответственно, для нашего клиента оно доступно по более низкой цене.

Альфа-банк — один из первых и самых активных участников этой программы. Текущий объем льготных кредитов, выданных Альфа-банком агропромышленному комплексу – порядка $1,1 млрд. При этом мы финансируем практически все подотрасли: растениеводство, животноводство, молочное скотоводство, сахарную, масложировую промышленность, рыбодобычу и рыбопереработку, включая крабовую подотрасль.

— Возвращаясь к рыбной отрасли, что сейчас актуально для ее участников?

— Наиболее актуальный контекст связан с борьбой за квоты — это обновление и постройка нового флота. Квоты подразумевают строительство судов. Соответственно, ключевая тема, которая интересует наших клиентов — инвестиционное кредитование под такие задачи. Мы этим активно занимаемся.

Сегодня состоялся спуск на воду одного из судов, строительство которого профинансировано Альфа-банком. Это современный рыболовный траулер Группы «ФЭСТ», оснащенный для переработки рыбы на борту и утилизации отходов. Стоимость судна — €33 млн, всего их два. Общий объем инвестиционного проекта — €66 млн. Объем предоставленного банком финансирования — €47 млн.

— Как банк оценивает риски подобных инвестиционных проектов?

— Мы работаем с достаточно понятными нам игроками. Как правило, они знают нас, а мы — их. Соответственно, банк оценивает не только проект, но и заемщика, его историю. В том числе, объем квот, финансовое положение, текущие кредиты. Мы анализируем рынок, на котором работает компания: объем экспорта, валюту выручки, ценовую динамику продукции. Еще один момент — наличие действующего флота и его состояние, другие инвестиционные проекты. Все это влияет на решение о финансировании.

— Мой последний вопрос связан со сделками M&A, процессами слияний и поглощений в рыбной отрасли. Альфа-банку интересна эта тема?

— Да, разумеется. Здесь речь может идти о нескольких сценариях. Первый — это распределение тех квот, которые будут разыгрываться, как ожидается, ближе к концу года. Второй — естественная активность на рынке. Понимая кредитоспособность заемщика, мы готовы финансировать различные типы сделок. У Альфа-банка качественная экспертиза в области M&A. И с учетом этого мы рассчитываем принять заметное участие в тех процессах, которые будут происходить в рыбной отрасли.