Полиция задержала мужа кассира из Башкирии, подозреваемой в краже более 20 млн рублей

Полиция в Башкирии задержала в аэропорту Марата Хайруллина — мужа бывшей сотрудницы салаватского отделения Россельхозбанка Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении из банка более 20 млн руб. Задержание состоялось после того, как Марат Хайруллин вернулся из Москвы, где давал интервью «Первому каналу». В нем он заявил, по сути, о своей причастности к хищению средств, сообщив, что деньги выносились из банка небольшими суммами, по 50 тыс., на протяжении полутора лет. Марат Хайруллин сказал, что это он уговорил жену красть деньги в банке, чтобы закрыть долги: он увлекался игрой на тотализаторах. «Снежным комом набралось 25 млн руб.»,— сказал он в интервью.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что причастность мужчины к краже денег была установлена «в ходе предварительного расследования». По данным следствия, деньги выносились из банка в рублях и валюте, а затем вносились на личный счет Марата Хайруллина, с которого он их тратил в том числе на ставки в букмекерских конторах.

Факт кражи денег в банке следствие установило в конце мая, когда семья вместе с двумя детьми уехала из Салавата. Подозреваемая была объявлена в розыск. В конце прошлой недели семью нашли на съемной квартире в Казани. Луизе Хайруллиной предъявлено обвинение по статье «Кража».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Из Казани за наказанием».

Наталья Павлова, Уфа