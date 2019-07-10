Кандидаты в губернаторы опровергли информацию о прохождении фильтра с помощью Смольного

Трое из зарегистрированных кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга: Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Владимир Бортко опровергли информацию о том, что прошли муниципальный фильтр после договоренности со Смольным. При этом они подтвердили, что при сборе подписей воспользовались поддержкой муниципальных депутатов от «Единой России», сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что все трое были зарегистрированы Горизбиркомом только после неких согласований с администрацией Петербурга, а господину Бортко, в частности, подписи муниципалов якобы были просто выданы. На этот счет он заявил, что действительно лично не занимался их сбором, поскольку это делали представители его штаба. «Важно, что они есть, меня больше ничего не интересует. У меня лично никаких договоренностей не было»,— подчеркнул кандидат от КПРФ.

В свою очередь, представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова признала, что часть подписей за ее кандидатуру предоставили муниципалы от партии власти. По ее словам, депутаты от «ЕР» сами были готовы пойти навстречу, «понимая свое численное преимущество», а также то, что «региональные выборы должны состояться».

В то же время депутат Заксобрания Михаил Амосов, идущий на выборы от «Гражданской платформы», пояснил, что привлек для сбора подписей стороннего подрядчика, заключив контракт с физическим лицом. «Договорился о том, что этот человек собирает подписи муниципальных депутатов. Вот он к ним ездил, собирал. Среди тех, к кому поехал этот человек, есть мои добрые знакомые, но понятно, что их не 160 человек»,— рассказал господин Амосов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы города. Помимо перечисленных в этот список вошел действующий врио губернатора города Александр Беглов. Всем им необходимо было предоставить в ГИК как минимум по 155 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.