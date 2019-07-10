ЦСКА сменил конечного бенефициара

Сын президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера перестал быть конечным бенефициаром клуба, сообщает РБК со ссылкой на документы Bluecastle, размещенные в британском корпоративном реестре.

Вадим Гинер с мая 2016 года контролировал более 75% акций британской компании Bluecastle Enterprises, которой принадлежит клуб. Прекращение статуса конечного бенефициара означает, что теперь Гинер-младший владеет менее 25% акций ЦСКА. Кто стал новым бенефициаром ЦСКА, не сообщается.