Качалка полезна для сердца

У полных людей, которые ходят на силовые тренировки, с большей вероятностью, чем у тех, кто занимается циклическими нагрузками, снизится масса одного из видов жировых отложений в сердце — тех самых, что приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в JAMA Cardiology.

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Международная группа исследователей под руководством доктора Регице Хёйгорд Кристенсен обнаружила, что определенный вид ожирения сердца, а именно избыток липидов в сердечной сумке, перикарде, постепенно проходит у тех пациентов, которые занимаются упражнениям с поднятием весов. У тех же, кто работает над повышением выносливости, посещая занятия аэробикой или другими циклическими нагрузками, изменения в количестве липидов в перикарде остаются незначительными. Оба эти типа упражнений вызвали по результатам эксперимента уменьшение массы эпикардиальной жировой ткани — другого вида ожирения сердца, также напрямую связанного с болезнями сердца.

«Мы были удивлены таким результатом,— рассказывает доктор Кристенсен, сотрудница университетской больницы Копенгагена.— Из прочих исследований нам известно, что силовые упражнения — более мощный способ набора мышечной массы и улучшения метаболизма в сравнении с упражнениями на выносливость, и мы предполагаем, что штангисты и бодибилдеры сжигают больше калорий в течение дня, то есть также и в неактивный период, чем бегуны и велосипедисты».

Чтобы выяснять, каково воздействие этих двух типов упражнений на разные виды ожирения сердца, Кристенсен и ее коллеги собрали 32 малоподвижных испытуемых с лишним весом, но без каких-либо сердечных заболеваний, диабета или мерцательной аритмии. Участники были случайным образом распределены на три группы: одни занимались аэробикой, другие — силовыми упражнениями, и третьи, контрольная группа, не должны были как-либо менять режим физической активности. В начале и в конце этой трехмесячной программы каждому из испытуемых делали МРТ-исследование сердца.

Оба вида упражнений снижали массу эпикардиальной жировой ткани по сравнению с контрольной группой: тренинг на выносливость — на 32%, силовой — на 24%. Однако только силовые тренировки влияли на перикардиальную жировую ткань, масса которой снизилась в среднем на 31% в сравнении с полным отсутствием упражнений.

Источник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31268469

Геннадий Личинский