Электронный сторож водителя

Компания «Скайтрэк» (резидент «Сколково») получила патент на интеллектуальную систему транспортной безопасности SkyTracking Transport Security.

Система представляет собой цифровой комплекс, который ведет непрерывный мониторинг концентрации водителя, выявляет опасные ситуации на дороге и реагирует на них в режиме реального времени — с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС. Адресована она коммерческим перевозчикам и предполагает контроль со стороны оператора. SkyTracking Transport Security (STTS) успешно прошла пилотные испытания на предприятиях общественного транспорта Великого Новгорода (АО «Автобусный парк») и Оренбурга (МКП «Оренбургские пассажирские перевозки»).

Важность создания такой системы в компании поняли, изучив статистику: 87,7% ДТП происходят по вине водителей, а 68,3% всех этих происшествий случаются, потому что сидящий за рулем человек по какой-то причине отвлекся от дороги. Стали разбираться, что именно отвлекает водителя, и выяснили, что в первую очередь это разговор по телефону — в этом случае риск ДТП возрастает на 12,2%. «Мы определили набор событий, или инцидентов, которые влияют на безопасность вождения, и виды поведения водителя, которые опасны с точки зрения ДТП, а именно: разговор по мобильному телефону, курение, просто отвлечение внимания, езда с непристегнутым ремнем безопасности, засыпание,— рассказывает Мария Филистеева, исполнительный директор компании “Скайтрэк”.— Если водитель закрывает направленную на него камеру или отворачивается, то есть препятствует работе системы,— это тоже рассматривается как инцидент».

STTS все эти события распознает, фиксирует и передает на централизованный сервер. «Речь идет не о локальном девайсе со звуковым сигналом для установки в кабине. По сути, мы говорим о цифровой платформе безопасности»,— подчеркивает Илья Гоценко, генеральный директор компании «Скайтрэк».

STTS состоит из нескольких частей. Это прежде всего установленный в кабине программно-аппаратный комплекс. В него входят, во-первых, две камеры, обращенные одна в салон, другая — на дорогу, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние водителя и транспортного средства. Во-вторых, процессорный блок — устройство в защищенном корпусе, которое прямо на борту обрабатывает поступающее с видеокамеры изображение и за счет применения нейронных сетей фиксирует опасные ситуации. Еще одна часть размещенного в салоне комплекса — аудиоколонка: если инцидент зафиксирован, водитель получает звуковое уведомление.

Одновременно данные с каждого транспортного средства по каналам мобильной связи поступают в центр обработки данных, там агрегируются, анализируются и отображаются на портале службы мониторинга. Поскольку STTS связана с навигационной системой ГЛОНАСС, контролировать автомобиль и водителя можно на любом расстоянии.

Система может воспринимать не только «свои» инциденты, но и тревожные события, зафиксированные другими устройствами, в том числе внешними, например браслетом, который контролирует пульс водителя и неожиданно регистрирует его резкое повышение или понижение. Если такой браслет имеет протокол взаимодействия с системой STTS, он тоже может подавать звуковой сигнал в случае угрозы и одновременно выводить информацию на портале. «Это может быть любая другая аппаратура, в том числе штатное устройство автомобиля, если оно интегрировано в нашу платформу»,— объясняет Мария Филистеева.

Предложенная «Скайтрэк» когнитивная система намного надежнее, чем стационарные камеры видеофиксации, уверены в компании. Во-первых, все знают, где камеры размещены, во-вторых, они максимум могут фиксировать скорость или опасные перестроения, да и то постфактум. А тут наблюдение за водителем ведется в режиме реального времени, так что руководство предприятия может в полной мере оценить его поведение на дороге и судить о нем не только по тем штрафам, которые он получил.

На базе STTS можно организовать центр мониторинга общественного транспорта в федеральном масштабе: через несколько служб мониторинга централизованный сервер центра обработки данных способен контролировать любое число автомобилей по всей стране. Такой контроль обеспечит безопасность общественного транспорта и поможет в предотвращении тяжелых аварий с участием автобусов, которые пусть нечасто, но все же случаются.

Елена Туева