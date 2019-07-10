Перекресткам добавят «турбомощности»

«Турбоперекрестки» и квадратные светофоры могут появиться на столичных дорогах. Нововведения уменьшат количество аварий при перестроении машин в плотном потоке и увеличат пропускную способность дорог. Проект представили ЦОДД и Росстандарт. «Турбоперекресток» — это участок со специальной разметкой, которая подскажет водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу, а «зебры» оборудуют датчиками движения.

Кроме того, помимо появления светофоров квадратной формы, стандартные круглые регуляторы движения снабдят новыми элементами — стрелками на разворот, сигналом «красный крест» и «идущий человек», рассказал «Ъ FM» заместитель начальника ЦОДД Андрей Мухортиков: «В Москве появится первый перекресток, где движение будет осуществляться по принципу “турбокольца”. В отличие от обычного кругового перекрестка, на пилотном большинство направлений будет выводиться по оптимальной траектории с помощью направляющей разметки. Нововведение позволит избежать лишнего маневрирования и создать единственно логичную траекторию. По прогнозу ЦОДД, такая разметка должна снизить аварийность и повысить пропускную способность на 20%: едущие прямо автомобили не смогут перестраиваться на кольцевых. “Пилот“ будет проводиться в районе Чертаново Центральное — на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка. Информация о движении на перекрестке будет размещена в стандартных сообщениях о дорожных событиях в “Яндекс. Навигаторе”».

В Европе уже давно существует дополнительная разметка на перекрестках, которая значительно снижает аварийность на дорогах, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Сейчас движение в Европе организовано таким образом, что скорость минимизируется естественным путем за счет многочисленных кругов. Соответственно, чтобы избежать пробок, когда нет перекрещивающихся потоков, линии без движения на кольцах и перекрестках обозначаются за несколько сотен, а потом десятков метров, чтоб человек мог сразу выбрать свою полосу, а не метался из стороны в сторону. Перестроитьcя в принципе не получится, потому что делается невысокий бордюрчик, прыгать через который никто не будет. Это достаточно удобно, потому что образуется меньше пробок и возможностей для аварии. Хотя скорость не велика, но мелкие ДТП при перестроении — это очень частое и противное явление для любого города. Мы берем лучшее из зарубежного опыта.

Это, безусловно, не сразу приживется, потому что наши водители привыкли сворачивать там, где удобно, а не там, где положено.

Для этого на первых этапах, кроме разметки, наверняка появится небольшой бордюрчик как во многих европейских странах или специальные пластиковые столбики — делиниаторы, которые покажут, что если ты уже встал в эту полосу, то нужно следовать указателю».

Не все нововведения так однозначны, но среди них есть и действительно эффективные, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев: «Хотелось бы отметить сужение перед пешеходными переходами проезжей части. Люди за рулем будут думать, что человек останавливается не перед пешеходным переходом, а в связи с сужением дороги, как будто он хочет перестроиться. И здесь очень сложно говорить о повышении безопасности, сначала нужно все протестировать. Что касается дорожной разметки, которая в данном случае будет иметь не такую скользкую структуру, то она нужна в обязательном порядке, потому что для мотоциклистов это очень большая проблема: торможение на подобной разметке приводит к очень серьезным ДТП, и здесь, естественно, нужно что-то менять».

Новый национальный стандарт еще дорабатывают. Его планируют ввести осенью этого года.

Ольга Сергиенко