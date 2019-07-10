Перекресткам добавят «турбомощности»

«Турбоперекрестки» и квадратные светофоры могут появиться на столичных дорогах. Нововведения уменьшат количество аварий при перестроении машин в плотном потоке и увеличат пропускную способность дорог. Проект представили ЦОДД и Росстандарт. «Турбоперекресток» — это участок со специальной разметкой, которая подскажет водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу, а «зебры» оборудуют датчиками движения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Круг на дороге всегда челлендж - слишком много перестроений. Делаем пилот «турбоперекрестка» на пересечении Чертановской и Красного Маяка. Нарисуем коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен».Будет меньше конфликтных точек, все должно поехать на 20-30% быстрее ? #цодд #гкуцодд #турбоперекрёсток
Кроме того, помимо появления светофоров квадратной формы, стандартные круглые регуляторы движения снабдят новыми элементами — стрелками на разворот, сигналом «красный крест» и «идущий человек», рассказал «Ъ FM» заместитель начальника ЦОДД Андрей Мухортиков: «В Москве появится первый перекресток, где движение будет осуществляться по принципу “турбокольца”. В отличие от обычного кругового перекрестка, на пилотном большинство направлений будет выводиться по оптимальной траектории с помощью направляющей разметки. Нововведение позволит избежать лишнего маневрирования и создать единственно логичную траекторию. По прогнозу ЦОДД, такая разметка должна снизить аварийность и повысить пропускную способность на 20%: едущие прямо автомобили не смогут перестраиваться на кольцевых. “Пилот“ будет проводиться в районе Чертаново Центральное — на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка. Информация о движении на перекрестке будет размещена в стандартных сообщениях о дорожных событиях в “Яндекс. Навигаторе”».
В Европе уже давно существует дополнительная разметка на перекрестках, которая значительно снижает аварийность на дорогах, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Сейчас движение в Европе организовано таким образом, что скорость минимизируется естественным путем за счет многочисленных кругов. Соответственно, чтобы избежать пробок, когда нет перекрещивающихся потоков, линии без движения на кольцах и перекрестках обозначаются за несколько сотен, а потом десятков метров, чтоб человек мог сразу выбрать свою полосу, а не метался из стороны в сторону. Перестроитьcя в принципе не получится, потому что делается невысокий бордюрчик, прыгать через который никто не будет. Это достаточно удобно, потому что образуется меньше пробок и возможностей для аварии. Хотя скорость не велика, но мелкие ДТП при перестроении — это очень частое и противное явление для любого города. Мы берем лучшее из зарубежного опыта.
Для этого на первых этапах, кроме разметки, наверняка появится небольшой бордюрчик как во многих европейских странах или специальные пластиковые столбики — делиниаторы, которые покажут, что если ты уже встал в эту полосу, то нужно следовать указателю».
Не все нововведения так однозначны, но среди них есть и действительно эффективные, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев: «Хотелось бы отметить сужение перед пешеходными переходами проезжей части. Люди за рулем будут думать, что человек останавливается не перед пешеходным переходом, а в связи с сужением дороги, как будто он хочет перестроиться. И здесь очень сложно говорить о повышении безопасности, сначала нужно все протестировать. Что касается дорожной разметки, которая в данном случае будет иметь не такую скользкую структуру, то она нужна в обязательном порядке, потому что для мотоциклистов это очень большая проблема: торможение на подобной разметке приводит к очень серьезным ДТП, и здесь, естественно, нужно что-то менять».
Новый национальный стандарт еще дорабатывают. Его планируют ввести осенью этого года.
просмотров: 268944
просмотров: 253911
просмотров: 149701
просмотров: 87881
просмотров: 81256