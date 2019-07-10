Дирижер Теодор Курентзис переехал в Санкт-Петербург

Дирижер Теодор Курентзис после ухода с поста худрука Пермского театра оперы и балета будет работать в Санкт-Петербурге. Вместе с ним переедет и оркестр MusicAeterna. По словам руководителя центра городского развития и экономики культуры при МГУ, экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, господин Курентзис принял приглашение и уже работает в Санкт-Петербурге. При этом от подробных комментариев господин Капков отказался, сообщает Ura.ru.

По данным источников агентства, новой площадкой, где будет выступать Теодор Курентзис со своим оркестром, может стать петербургский Дом радио.

Напомним, худрук Пермского театра оперы и балета объявил об уходе с занимаемой должности в июне. Свое решение господин Курентзис объяснял тем, что городские власти нарушили условия его приглашения в Пермь и не построили новое здание театра.

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