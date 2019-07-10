Корпоративные новости на «Ъ FM»

Крупнейшая в Болгарии телеком-компания Vivacom будет выставлена на продажу. Сделка оценивается примерно в €1,2 млрд. Бизнесмен Спас Руссев, которому принадлежит 46% Vivacom, принял такое решение после завершения судебного конфликта по вопросу о владении компанией. Еще 20% компании сейчас принадлежит «ВТБ Капитал», которая входит в группу ВТБ, и Delta Capital International — также почти 20%. Судебное разбирательство длилось с 2016 года. В результате прежние владельцы компании Vivacom проиграли дела в Болгарии, в Люксембурге и в Высоком суде Лондона.

Международное агентство Fitch подтвердило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на высшем уровне «AAA» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан в 2015 году для финансирования крупных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет $100 млрд. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.

В Польше построят вторую нитку Поморского нефтепровода. Она пройдет от порта на Балтийском море в центр страны. Строительством займется PERN, польский оператор нефтепровода «Дружба». Как пояснил глава компании Игорь Василевский, загрязнение «Дружбы» некачественной нефтью подтвердило необходимость строительства резервуаров для нефти и топлива, а также строительства второй нитки Поморского нефтепровода. Трубопровод протяженностью 240 км, как ожидается, построят через пять лет. Затраты оценены в $300 млн.

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Роснефти» на высшем уровне — ruAAA, сообщило рейтинговое агентство. «Крупнейшее рейтинговое агентство ''Эксперт РА'' подтвердило рейтинг кредитоспособности компании ''Роснефть'' на уровне ruААА (высший уровень)», — говорится в сообщении. Аналитики отметили, что с момента последнего рассмотрения рейтинга общий долг группы с учетом долгосрочных предоплат по поставкам нефти и нефтепродуктов сократился. Кроме того, рост финансовых показателей оказал значительное позитивное влияние на долговые метрики, в результате чего агентство повысило оценку фактора общей долговой нагрузки.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems, Inc. сообщил, что покупает производителя оптических компонентов Acacia Communications за $2,8 млрд. Сделка позволит Cisco увеличить доходы от предоставления услуг телекоммуникационным компаниям, развивающим сети 5G, а также поставить оптический портфель компании на ступень выше.