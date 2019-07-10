«Татнефть» и казахстанская «Казмунайгаз» договорились о сотрудничестве в сфере геологоразведки

ПАО «Татнефть» и казахстанская компания «Казмунайгаз» будут сотрудничать в сфере геологоразведочных работ, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в ходе встречи в Казани Рустама Минниханова и председателя правления АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”» Ахметжана Есимова.

Документ предполагает совместные проекты в области анализа и геологического изучения, а также консультации сторон и техническую поддержку в нефтепереработке, нефтехимии и газохимии.

Ранее «Татнефть» заявляла, что компания в 2019 году планирует начать сотрудничество о разработке месторождений в Казахстане, Узбекистане и Ираке. Это станет частью стратегии развития компании за пределами Татарстана.

«Казмунайгаз» добывает 26% общего объема нефти и газоконденсата в Казахстане и 15% природного и попутного газа, обеспечивает 56% транспортировки нефти и 79% природного газа по магистральным нефте- и газопроводам в своей стране.

“Ъ-Казань”