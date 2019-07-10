Бывший глава «ВТБ страхования» Гальперин возглавит «Росгосстрах»

Гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай в ближайшее время покинет пост. Новым гендиректором станет Геннадий Гальперин, ранее возглавлявший «ВТБ страхование». Его основными задачами будут обеспечение роста прибыли компании, дальнейшее укрепление ее позиций на рынке и повышение привлекательности для инвесторов.

О кадровых перестановках говорится в пресс-релизе банка «ФК Открытие» (контролирует «Росгосстрах»). Господин Гальперин уже назначен главным исполнительным директором «Росгосстраха». В должность гендиректора он вступит после того, как закончится процедура согласования и утверждения его кандидатуры.

Геннадий Гальперин занял пост гендиректора «ВТБ Страхование» в 2011 году. Он проработал в компании до мая 2019 года, после чего уволился по собственному желанию.

С 1994 по 2002 год был гендиректором компании «Мегатрастойл». В 1999–2000-м входил в совет директоров банка «Югра». В 2002 году пришел в «Росгосстрах», где занимал должность первого заместителя гендиректора. В 2008–2009-м был советником гендиректора «Росатома».