Новый этап развития

Во втором квартале текущего года дочерняя компания ПАО «Метафракс» – Metadynea Trading SA сменила наименование на Metafrax Trading International SA, а также переехала из Женевы в Лугано. Перед компанией стоят задачи по повышению эффективности операционной деятельности и выводу на международный рынок новых продуктов «Метафракса».

Переименование состоялось в рамках реализуемой группой «Метафракс» процедуры ребрендинга. Полноценный запуск нового бренда намечен на осень текущего года, однако Metafrax Trading International (MFTI) стал флагманом в этом проекте.

В соответствии с уставом, компания не имеет генерального или управляющего директора. Все решения, как и раньше, принимаются коллегиально Советом директоров. После смены наименования и переезда изменился только состав Совета. В него вошли Леонардо Бернаскони и Марина Сивкова. При этом полномочия коммерческих менеджеров компании не изменились. «Фокус их ответственности будет более сконцентрирован на вопросах эффективности продаж. Это особо актуально, так как свыше 40% выручки завода – реализация продукции на экспорт. В настоящий момент операционную деятельность MFTI обеспечивают девять человек», – сообщила Марина Сивкова.

Марина Сивкова работает в структуре «Метафракса» около десяти лет, в том числе восемь лет – директором по финансам и экономике ПАО «Метафракс», имеет опыт работы в корпоративной системе Группы компаний «Метафракс». Она будет осуществлять руководство над текущей деятельностью компании.

Леонардо Бернаскони является одним из руководителей компании Laris Fiduciaria SA (Швейцария) с профессиональной специализацией в области национального и международного налогообложения, учета и управления.

Произошедшие кадровые изменения позволяют повысить эффективность операционной деятельности трейдинговой компании, более динамично выполнять задачи по развитию, следуя принципам интеграции между предприятиями Группы компаний «Метафракс».

Устойчивый рост

По итогам продаж в 2018 году MFTI занял 71-е место в рейтинге мировых химдистрибьюторов. Рейтинг представляет лидеров индустрии, оцениваемых по себестоимости продаж. Журнал “ICIS Chemical Business” анализирует ключевые тенденции дистрибьюторов как на глобальном рынке, так и в региональных сегментах: в Северной Америке, Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке (включая Африку). По сравнению с 2017 годом компания улучшила позиции в глобальном рейтинге на 6 пунктов. «Положительную динамику позволили получить благоприятная ценовая конъюнктура рынка и активная позиция по продвижению продукции, – комментирует член Совета директоров компании Марина Сивкова. – По итогам 2019 года мы рассчитываем как минимум сохранить объем реализации на уровне прошлого года, и приложим максимум усилий, чтобы улучшить этот результат». По словам Марины Сивковой, более 80% в общей выручке компании приходится на метанол.

В 2018 году выручка компании составила €185 млн, что на 12% выше уровня 2017 года (€165 млн). С момента основания компании объем продаж увеличился почти в два раза: в 2015 году было выпущено 270 тыс. тонн продукции, в 2018-м – 531 тыс. тонн.

Перспективные продукты

В 2019 году Metafrax Trading International приступил к реализации дипентаэритрита – нового продукта, производимого ПАО «Метафракс». MFTI совместно с производственной площадкой провел премаркетинг продукции на европейском рынке, посетив выставку European Coatings Show в Нюрнберге в марте 2019 года. Производство дипентаэритрита запущено во втором квартале текущего года, ведется омологация продукта среди потенциальных клиентов. «Ожидаем к концу текущего года сформировать базу клиентов – как среди своих стратегических партнеров в Европе, так и в Северной и Латинской Америке, а также на азиатском направлении», – пояснила Марина Сивкова.

В связи со строительством комплекса «Аммиак – карбамид – меламин», а также с реализацией проекта по строительству на промышленной площадке ПАО «Метафракс» в Губахе установки по производству параформальдегида, MFTI готовится к расширению портфолио продаж.

Уже ведется активный премаркетинг меламина, карбамида и параформальдегида. Обширные связи с поставщиками и покупателями позволяют провести тщательную подготовку к реализации новых продуктов «Метафракса».

Часть из этих продуктов компания уже поставляет клиентам от сторонних производителей, часть планируется к поставке. Таким образом, дан старт знакомству с рынком и подготовке к выходу на рынок уже со своими продуктами в будущем. «В начале 2020 года планируется прием нового сотрудника на позицию оператора трейдинга по новым продуктам», – отметила Марина Сивкова.

По словам Марины Сивковой, экспортные объемы новых сыпучих грузов исчисляются десятками тысяч тонн для параформа и меламина и сотнями тысяч для карбамида: «Объемы весьма серьезные. География поставок будет зависеть от условий. Мы не сфокусированы лишь на близких рынках Европы, а смотрим на продажи глобально, изучая возможности в целом. Наша задача – зайти на новые рынки в максимально короткие сроки, с хорошей эффективностью продаж».