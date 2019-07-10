Орешкин пригрозил руководству госкомпаний увольнениями из-за невыполнения KPI

Минэкономики обязало Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI (ключевых показателей эффективности) в госкомпаниях и их «дочках». Росимущество также будет собирать информацию о случаях, когда показатели эффективности было невозможно утвердить «из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности» по причине нахождения в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. По итогам мониторинга возможны кадровые решения в отношении руководства компаний и советов директоров.

Соответствующие поручения дал глава Минэкономики Максим Орешкин, сообщает пресс-служба ведомства. Нововведения направлены на «повышение качества корпоративного управления в организациях с госучастием», уточнили в министерстве. Отвечать за исполнение распоряжения будет заместитель главы Минэкономики Оксана Тарасенко.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов предложил ввести KPI для крупных компаний под нацпроекты. Министр рассказал, что показатели эффективности установят, в частности, для РЖД.

Как сообщали «Ведомости», позднее правительство пересмотрело KPI для оценки работы руководства госкомпаний. Новые критерии включают выполнение майского указа президента Владимира Путина, учет доли конкурентных закупок и сокращение непрофильных активов. Помимо этого для каждой компании будут установлены отдельные отраслевые показатели.