«Ведомости»: правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Правительство пересмотрело ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы руководства госкомпаний. Новые критерии приводятся в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил представитель аппарата правительства.
В числе новых KPI:
Помимо этого для каждой компании будут установлены отдельные отраслевые показатели. Как уточняют «Ведомости», в распоряжении приводятся и большинство известных ранее KPI (в частности, финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка).
На основе рекомендаций правительства советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на три года или более долгосрочный период. После этого KPI должно будет утвердить Росимущество. От достижения KPI будут зависеть, в частности, премии руководства госкомпаний.
В апреле глава Минфина Антон Силуанов предложил ввести KPI для крупных компаний под нацпроекты. Министр рассказал, что показатели эффективности установят, в частности, для РЖД.
Нацпроекты (всего их 13) планируется осуществить за период 2018–2024 годов. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн руб. Наиболее крупные статьи расходов — онкологическая программа, обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонт дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для «цифрового государства».
О приоритетных нацпроектах читайте в публикации “Ъ” «Нацпроекты вписывают в госпрограммы».
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