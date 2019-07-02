«Ведомости»: правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Правительство пересмотрело ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы руководства госкомпаний. Новые критерии приводятся в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил представитель аппарата правительства.

В числе новых KPI:

выполнение майского указа президента Владимира Путина;

отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям;

доля конкурентных закупок;

сокращение непрофильных активов.

Помимо этого для каждой компании будут установлены отдельные отраслевые показатели. Как уточняют «Ведомости», в распоряжении приводятся и большинство известных ранее KPI (в частности, финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка).

На основе рекомендаций правительства советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на три года или более долгосрочный период. После этого KPI должно будет утвердить Росимущество. От достижения KPI будут зависеть, в частности, премии руководства госкомпаний.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов предложил ввести KPI для крупных компаний под нацпроекты. Министр рассказал, что показатели эффективности установят, в частности, для РЖД.

Нацпроекты (всего их 13) планируется осуществить за период 2018–2024 годов. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн руб. Наиболее крупные статьи расходов — онкологическая программа, обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонт дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для «цифрового государства».

О приоритетных нацпроектах читайте в публикации “Ъ” «Нацпроекты вписывают в госпрограммы».