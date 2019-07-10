Воронежские активисты ОНФ просят не сокращать пригородные маршруты

Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) направили в правительство Воронежской области обращение с просьбой не допустить сокращения пригородных автобусных маршрутов в облцентре, сообщили в организации. По мнению общественников, «это новшество ухудшит качество обслуживания десятков тысяч жителей пригородных районов Воронежа и значительно увеличит расходы на проезд». Напомним, о том, что мэрия Воронежа намерена вывести межмуниципальные маршруты за границы облцентра стало известно в начале июля. Согласно обсуждаемой схеме, которая может заработать в сентябре, на основных въездах в город будет создано семь транспортно-пересадочных узлов. По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Игоря Яковлева, «это больно ударит по жителям Новоусманского и Семилукского районов и отчасти Рамонского», у которых пока есть возможность «доехать на одной маршрутке как до центра Воронежа, так и до многих районов города». «Пригородные районы являются частью воронежской агломерации. Например, по имеющейся у нас информации, из 37 тыс. трудоспособных жителей Семилукского района 8 тыс. работают в Воронеже. Транспортные узлы отсекают их от регионального центра, препятствуют трудовой миграции и интеграции пригорода в агломерацию»,– добавил господин Яковлев.

Подробнее о новой транспортной схеме читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронеж отъезжает от пригорода».

Александр Прытков