Кемеровчане выбрали название сквера на месте «Зимней вишни»

Мэрия Кемерово завершила онлайн-голосование по выбору названия сквера на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Всего проголосовало свыше 17,1 тыс. человек.

Наибольшее количество голосов набрал вариант «Сквер ангелов», который поддержали 47,7% опрошенных. Второе место занял вариант «Тихий сквер», за который отдано 44,5% голосов. Остальные семь вариантов набрали менее 3,4%, в частности «Сквер памяти», «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка» и «Семейный сквер».

Теперь специальная комиссия рассмотрит победивший вариант вместе с другими наименованиями. Окончательно решение примут депутаты горсовета Кемерово. Областные власти обещали построить сквер к 20 августа.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек.

Подробнее о судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев