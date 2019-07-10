Премьер Украины поручил найти деньги на военный парад

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в День независимости в стране нужно провести военный парад. Президент Украины Владимир Зеленский ранее отменил праздничные мероприятия, сославшись на их дороговизну. На организацию парада выделили около $11,5 млн, господин Зеленский решил направить эти деньги на премии украинским военным.

Владимир Гройсман поручил министру финансов и министру обороны найти средства на проведение парада. Как считает премьер, нужно провести мероприятие «не за счет социальных выплат, а за счет других источников». Подготовленные министрами предложения передадут на рассмотрение президенту для принятия окончательного решения.

«Я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, чести нашего украинского народа, нашего украинского государства»,— сказал премьер на заседании правительства (цитата по «РИА Новости»).

Впервые парад на День независимости на Украине провели в 1994 году. Но традиционным это мероприятие не стало, его проводили не каждый год. Возобновили традицию только после начала военного конфликта в Донбассе.

В 2018 году в параде по случаю Дня независимости Украины приняли участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники. Бюджет мероприятия не разглашался. На событии присутствовали представители Канады, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и Молдовы. Всего было 18 иностранных делегаций и 300 военнослужащих других стран.

Как прошел День независимости в Киеве в прошлом году, читайте в материале “Ъ FM”.