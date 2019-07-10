Хайнеты теряют часть своих состояний

Совокупное состояние так называемых хайнетов, людей с состоянием больше $1 млн, за прошлый год сократилось примерно на $2 трлн. Такая тенденция наметилась впервые за семь лет, отмечают специалисты консалтинговой компании Capgemini. Больше всего пострадали китайские миллионеры. За год они потеряли примерно $0,5 трлн. Настолько же обеднели европейские хайнеты. А вот на Ближнем Востоке их число выросло примерно на 6%, а состояние увеличилось на 4%.

В России темпы роста похожие, но здесь миллионерами становятся не за счет показателей бизнеса, а скорее за счет экономии на сотрудниках, полагает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «Снижение числа миллионеров в мире связано с негативными макроэкономическими тенденциями в ряде стран в части стагнации в еврозоне, в Японии, с замедлением экономики Китая, а также с тем, что в конце прошлого года в восточной Америке сильно упали фондовые индексы, что, возможно, негативно сказалось на доходах миллионеров. Кроме того, в ряде стран, как известно, применяется прогрессивная шкала налогообложения. И, вообще, богатые люди сталкиваются с высокими налогами, что также снижает их потенциальные доходы. В России мы видим рост числа миллионеров с одной стороны и рост числа бедных с другой. Усиливается расслоение общества. Многие владельцы бизнеса получают сверхприбыль, частично экономя на зарплатах своих сотрудников».

Российские бизнесмены также могли увеличить свои состояния за счет экспорта услуг, уверен управляющий партнер инвестиционного фонда VCapital, долларовый миллионер Андрей Зиновьев: «Первый фактор — это национальный проект, который направлен на развитие малого предпринимательства. Видимо, он частично начинает работать.

И второй фактор — некоторые российские предприниматели выходят на зарубежные рынки и становятся из-за этого более успешными, потому что здесь у нас более дешевые трудовые ресурсы.

Существенная часть долларовых миллионеров — это владельцы каких-нибудь студий web-разработки. Этот бизнес очень хорошо экспортируется».

Миллионеры в России в ближайшие пару лет будут наращивать свои состояния, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. По его мнению, лучше всех себя будут чувствовать игроки банковского сектора и экспортные компании: «Любые истории, связанные с финансами, будут по-прежнему достаточно активно расти. Все, что связано с экспортом и работой на мировые сырьевые рынки, останется в силе. Экспортные корпорации будут чувствовать себя нормально. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Китае пока нет никаких серьезных признаков торможения, и, соответственно, спрос на российские товары останется и, может быть, даже будет расти. В России я бы обратил внимание на продовольствие. И, конечно же, на подъеме останутся любые бизнесы, связанные с инновационным развитием».

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По данным компании Capgemini, по общему числу миллионеров Россия по-прежнему занимает 15-е место в мире. Но при этом страна опережает, например, Саудовскую Аравию, Кувейт и Норвегию. Больше всего состоятельных людей в США — там живут более 5 млн хайнетов.

Виктория Феофанова