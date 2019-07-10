В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут

В энергосистеме Армении произошла авария, отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС. Из-за блэкаута не работает метро в Ереване. В некоторых округах столицы наблюдаются перебои с подачей воды. Что послужило причиной аварии, пока не известно. Восстановить электроснабжение планируется к 19:00, сообщил вице-премьер Тигран Авинян на своей странице в Facebook.

По всей Армении фиксируются проблемы со связью, нет подключения к интернету, пишет газета «Еркир». Во многих административных округах Еревана происходят перепады напряжения, нарушено водоснабжение, не работают платежные терминалы, передает агентство «Новости-Армения».

Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян заявил, что была прервана подача электричества в метро, на некоторых ветках поезда вставали в тоннелях. Всего было эвакуировано 12 тыс. человек, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена. «Пока проблемы, связанные с электричеством, не решат, работа метрополитена приостановлена»,— написал господин Карапетян в Facebook.